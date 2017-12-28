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Manchester City yoluna doludizgin devam ediyor

MANCHESTER CİTY YOLUNA DOLUDİZGİN DEVAM EDİYOR

İngiltere Premier Lig 20. haftasında Newcastle United'a konuk olan lider Manchester City 1-0 kazandı ve galibiyet serisini 18 maça çıkardı.

Tarih : 28 Aralık 2017, 03:50
Puan Ver : Manchester City Yoluna Doludizgin Devam Ediyor(8/10)4

İngiltere Premier Lig 20. hafta mücadelesinde Newcastle United'a konuk olan Manchester City, 1-0 galip geldi.

MAÇIN TEK GOLÜ STERLING'DEN GELDİ

Karşılaşmanın 31. dakikasında Raheem Sterling'in attığı golle 1-0 öne geçen Manchester City, ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı.

İkinci yarıda sayısız gol fırsatı yakalayan Manchester City, bulduğu pozisyonları gole çeviremeyince karşılaşma Manchester City'nin galibiyetiyle sona erdi.

EN YAKIN RAKİBİNE 15 PUAN FARK ATTI

Bu sonucun ardından puanını 58 yapan Manchester City, ikinci sıradaki 43 puanlı Manchester United'ın 15 puan önünde yer almış oldu. Newcastle United ise 18 puanda kaldı.

Manchester City böylece üst üste 18. maçını kazanmayı başardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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