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Manchester City'den Lionel Messi'ye Çılgın Teklif

MANCHESTER CİTY'DEN LİONEL MESSİ'YE ÇILGIN TEKLİF

Barcelona ile sözleşmesini 2021 yılına kadar uzatan Messi'nin, İngiliz devi Manchester City'nin inanılmaz teklifini reddettiği öğrenildi.

Tarih : 05 Aralık 2017, 18:20
Puan Ver : Manchester City'den Lionel Messi'ye Çılgın Teklif(8/10)4

Altyapısında yetiştiği Barcelona'yla olan kontratını 2021'e kadar uzatan Lionel Messi'yle ilgili bugün çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca gazetesi, vaktiyle Manchester City'den yıldız futbolcuya çılgın bir transfer teklifi yapıldığını yazdı.

100 MİLYON EUROLUK İMZA PARASINI REDDETTİ

Habere göre Messi'ye 100 milyon euroluk bir imza parası teklif eden City, Arjantinli yıldıza yıllık 50 milyon euro da net gelir vadetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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