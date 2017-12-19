MANCHESTER CİTYLİ STERLİNG'E IRKÇI SALDIRI! 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Manchester City'nin genç yıldızı Sterling'e ırkçı saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Raheem Sterling'e sözlü ve fiziksel ırkçı saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
IRKÇI SALDURUDA BULUNDUĞU GEREKÇESİYLE BİR KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI
Manchester emniyetinden yapılan açıklamada, ırkçı saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 23 yaşındaki kişi hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.
STERLING'E MAÇ SONU TEKME ATTI
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Manchester City'nin konuk ettiği Tottenham'ı 4-1 mağlup ettiği geçen cumartesi günü oynanan lig karşılaşması öncesinde tesislerin önünde bekleyen saldırganın, ırkçı söylemde bulunarak Jamaika asıllı İngiliz oyuncuya tekme attığı iddia edildi. Olayın ardından 23 yaşındaki Sterling'in polise şikayette bulunduğu ve video görüntülerinin kulüp tarafından emniyet yetkililerine verildiği kaydedildi.
Tottenham maçında attığı iki golle yıldızlaşan Sterling, bu sezon Manchester City formasıyla toplam 15 gol attı.
Kaynak: haberinburada
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