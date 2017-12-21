MANCHESTER CİTYLİ STERLİNG'E SALDIRAN TARAFTARA HAPİS CEZASI
Manchester City'de forma giyen Raheem Sterling'e sözlü ve fiziksel ırkçı saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Karl Anderson adlı taraftara 16 hafta hapis cezası verildi.
Mahkemeye çıkarılan Anderson, İngiliz futbolcuya ırkçı saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 16 hafta hapis ve 100 sterlin para cezasına çarptırıldı. Daha önce holiganizm içerikli suçlara karıştığı da tespit edilen Anderson, eylemleri nedeniyle Sterling'den özür diledi.
STERLING'E TEKME ATMIŞTI
Manchester City'nin konuk ettiği Tottenham'ı 4-1 yendiği geçen cumartesi günü oynanan lig karşılaşması öncesinde tesislerin önünde bekleyen saldırgan, ırkçı söylemde bulunarak Jamaika asıllı İngiliz oyuncuya tekme atmıştı. Olayın ardından 23 yaşındaki Sterling, polise şikayette bulunmuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
- Suudi Arabistan Düğmeye Bastı! 2018 Yılında Nükleer Reaktör İçin Sözleşme İmzalanacak
- Efsaneden Türkiye'ye Süper Yatırım! İşte İlk Şubesini Açacağı İl
- Sosyal Medyaya Damga Vuran Doğu Ekspresi Seferlerinde Patlama Yaşanıyor
- Dünyanın En Büyük Projelerinden Biri! Yapımında Sona Gelindi
- 9 Bin Kişi Sokaklarda Yaşıyor! İngiltere'de Evsizlik Ulusal Kriz Haline Geldi
SPOR HABERLERİ
- Galatasaray Eski Başkanı Polat, Adaylık Kararını Verdi
- Portekiz Basını: Beşiktaş, Ara Transferde Benficalı Rafa Silva'yı Transfer Edecek
- Efsane Futbolcu, Benden Bu Kadar Dedi
- Fetö'cü Enes Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Ettiği İçin Yargılanacak
- Dursun Özbek: Devre Arasına Kadar Takımın Başına Biri Gelecek
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar