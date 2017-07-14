Son Dakika! Türkiye, Fransa Ve İtalya Hava Savunma Sistemi İçin Anlaştı
Korucu Minibüsüne Hainler Roketatarla Saldırdı: 1 Şehit, 2 Yaralı
Son Dakika! Yeni Khk İle Binlerce Kamu Personeli İhraç Edildi
Fetö'cü Hakan Ve Arif'in Madalyaları Geri Alındı
Beşiktaş, Kanat Transferi İçin Sport Recife'den Osvaldo'yu Takip Ediyor
Türkiye Alman Vekillere Ziyaret İzin Vermedi!
Küçük Kızı Kaçıramadan Yakalandı, Tekme Tokat Daldılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitleri İçin Yapılan Duygusal Videoyu Paylaştı
Hollanda, Futbol Hayatı Biten 20 Yaşındaki Abdelhak Nouri İçin Ağlıyor
Genelkurmay Başkanı Akar: Tsk'ya Sızan Son Fetö'cü De Temizlenene Kadar Mücadeleye Devam
Manchester City'ye Giden Kyle Walker, En Pahalı Savunmacı Olarak Tarihe Geçti
Ösym: 7 Bin 84 Üniversite Adayının Yerleştirme Puanları Yeniden Hesaplandı
Ak Partili Yönetici Orhan Mercan'ın Katili Terörist Yakalandı
Annesi, Kınalı Kuzusunu Ağlayarak Roma'ya Yolladı
Erdoğan'a Suikast Düzenlemek İsteyen Fetö'cüler Toplu Halde Hasta Oldu
Galatasaray Yönetimi Wesley Sneijder İle Yolları Ayırma Kararı Aldı
Trump'a Elini Veren Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kolunu Kaptırdı
Küresel Isınma Durdurulmazsa Pek Çok Başkent Sular Altında Kalacak
Puyol, Gösteri Maçında Rakibinin Ayağını Kırıyordu
Sevan Nişanyan Cezaevinden Firar Ederek Yurt Dışına Kaçtı

Manchester City'ye Giden Kyle Walker, En Pahalı Savunmacı Olarak Tarihe Geçti

MANCHESTER CİTY'YE GİDEN KYLE WALKER, EN PAHALI SAVUNMACI OLARAK TARİHE GEÇTİ

Tottenham'dan Manchester City'ye tam 55 milyon Euro bonservisle transfer olan İngiliz futbolcu Kyle Walker, en fazla bonservis verilen savunma oyuncusu olarak tarihe geçti.

Tarih : 14 Temmuz 2017, 20:10
Puan Ver : Manchester City'ye Giden Kyle Walker, En Pahalı Savunmacı Olarak Tarihe Geçti(6/10)2

Manchester City, Tottenham'dan Kyle Walker'ın transferini açıkladı. Kyle Walker, Manchester City ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

EN PAHALI SAVUNMA OYUNCUSU OLDU

City, 27 yaşındaki sağ bek için Tottenham'a tam 55 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu rakam, tarihte bir savunma oyuncusu için ödenen en yüksek rakam olarak tarihe geçti.

Yeni takımında 2 numaralı formayı giyecek Walker, Manchester City'ye transfer olduğu için mutlu olduğunu belirterek, "Yeni sezona başlamak için sabırsızlanıyorum. Guardiola, futbol dünyasında en fazla saygı duyulan teknik adamlardan biri. Onun bana yardım edeceğini ve futbolumu üst seviyelere taşıyacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sporx

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Manchester  City  Ye  Giden  Kyle  Walker  En  Pahalı  Savunmacı  Olarak  Tarihe  
Geçti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER