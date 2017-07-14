MANCHESTER CİTY'YE GİDEN KYLE WALKER, EN PAHALI SAVUNMACI OLARAK TARİHE GEÇTİ
Tottenham'dan Manchester City'ye tam 55 milyon Euro bonservisle transfer olan İngiliz futbolcu Kyle Walker, en fazla bonservis verilen savunma oyuncusu olarak tarihe geçti.
Manchester City, Tottenham'dan Kyle Walker'ın transferini açıkladı. Kyle Walker, Manchester City ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
EN PAHALI SAVUNMA OYUNCUSU OLDU
City, 27 yaşındaki sağ bek için Tottenham'a tam 55 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu rakam, tarihte bir savunma oyuncusu için ödenen en yüksek rakam olarak tarihe geçti.
Yeni takımında 2 numaralı formayı giyecek Walker, Manchester City'ye transfer olduğu için mutlu olduğunu belirterek, "Yeni sezona başlamak için sabırsızlanıyorum. Guardiola, futbol dünyasında en fazla saygı duyulan teknik adamlardan biri. Onun bana yardım edeceğini ve futbolumu üst seviyelere taşıyacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Sporx
Kaynak: haberinburada
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