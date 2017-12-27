Gençlerbirliği Kupada Avantajı Yakaladı
Liverpool, Swansea City'e Gol Olup Yağdı
Fatih Terim: Sinan Formayı İsterse Veririm
Manchester United, Burnley İle 2-2 Berabere Kaldı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Domagoj Vida 24 Numaralı Formayı Giyecek
Galatasaray, Bucaspor'u 3-0 Mağlup Etti
Ben Arfa Sözleşmesini Feshetmek İçin 10 Milyon Euro İstedi
Gaziantepspor'da Faik Demir İle Yollar Ayrıldı
Dusko Tosic Ayrılık İddialarına Son Noktayı Koydu!
Beşiktaş Domagoj Vida'yı Kap'a Bildirdi!
Trabzonspor'un Slovakları İnşaat İşine Girdi
Türkiye'nin Yüzde 85'i Yılbaşına Evde Girecek
Yoksulluk Sınırı Bir Ayda 133 Lira Arttı
2017 Yılının Gol Kralı Tottenhamlı Harry Kane Oldu
Fatih Terim'in Yeni Yardımcısı: Hasan Şaş
Dünya Ekonomisinde Zirve Değişiyor! Abd Koltuğu Kaptırıyor
Kötü Sürücüler Yandı! İşte İl İl Trafik Sigortası Ücretleri
Ronaldo Hakkında Olay Sözler: Hapiste Olmalı
Kaleciden Yediği Çalım Sonrası Futbola Küstü
Abd'li Şirket Veser Kimya'yı Satın Aldı!

Manchester United, Burnley İle 2-2 Berabere Kaldı

MANCHESTER UNİTED, BURNLEY İLE 2-2 BERABERE KALDI

Old Trafford'da büyük heyecana sahne olan maçta Manchester United uzatmalarda bulduğu golle Burnley ile 2-2 berabere kaldı.

Tarih : 27 Aralık 2017, 00:00
Puan Ver : Manchester United, Burnley İle 2-2 Berabere Kaldı(6/10)2

Premier League'in 20. haftasında Manchester United Old Trafford'da Burnley ile karşı karşıya geldi. Özellikle ikinci yarısının büyük heyecana sahne olduğu maçta Manchester United, beraberliği uzatmalarda kurtardı ve 90 dakika 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

MANCHESTER UNITED'İN GOLLERİ LİNGARD'DAN GELDİ

Burnley'nin rakibi karşısındaki gollerini 3. dakikada Ashley Barnes ve 36. dakikada Steven Defour kaydetti. Manchester United'ın golleri ise 53. dakikada ve 90+1. dakikada Jesse Lingard attı. Bu sonucun ardından Burnley puanını 33'e çıkarırken, Manchester United'ın puanı 43 oldu.

Burnley, ligin 21. haftasında deplasmanda Huddersfield ile karşılaşacak. Manchester United ise sahasında Southampton'ı konuk edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Manchester  United  Burnley  İle  2-2  Berabere  Kaldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER