Mhp'nin, Seçim Şarkısı Belli Oldu!
Erkek Arkadaşlarına Uyuşturucu Partisi Veren Liseli Kız Öldü
Kim'e Özenmişti! Tarih Belli Oldu, Trump'ın Arzusu Yerine Geliyor
Bebeğe Kan Donduran İşkence! Cezası Anında Kesildi
Cinsel İstismardan Yargılananların Sayısı Belli Oldu
Kartal İşi Tek Golle Bitirdi
Katliamlarının Ödülünü Aldı! Haşdi Şabi Resmen Orduya Girdi
Dışişleri'nden İsrail'e Sert Kınama: Gayri Meşru Adımı Reddediyoruz!
Diyanet'ten Hocalara Uyarı: Dikkatli Konuşun!
İngiltere'de Cenk Şov Başladı! Müthiş Attı
Saldırıların Ardı Arkası Kesilmiyor! Uber Aracını Taradılar
Ronaldo Deplasmanda 3 Puanı Getirdi
Bursa Çöküyor! Bir Darbe De Osmanlı'dan
Romanya Hocası, Terim'e Övgü Yağdırdı
Arap Bakan'dan Tepki Çeken Açıklama: Türkiye Bize Saygı Duymuyor
Galatasaray Odeabank, Eskişehir'i Devirdi
Tedavisi Tamamlanan 117 Kahraman Yeniden Afrin'de!
Zorlu Maçta 11'ler Belli Oldu
Jetler Uçağına Yanaşıp Erdoğan'a Selam Verdi! İşte Nefes Kesen Anlar
Pkk'nın Sözde Liderlerinden Biri Öldürüldü!

Manchester United, Liverpool'u evinden çıkarmadı

MANCHESTER UNİTED, LİVERPOOL'U EVİNDEN ÇIKARMADI

İngiltere Liginde 2. sırada yer alan Manchester United, Old Trafford'da 3. sıradaki Liverpool'u 2-1 mağlup etti.

Tarih : 10 Mart 2018, 18:20
Puan Ver : Manchester United, Liverpool'u Evinden Çıkarmadı(5/10)1

Premier Lig'in 30. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu.

Karşılaşmaya çok hızlı başlayan ev sahibi Manchester United henüz 14. dakikada genç yıldızı Rashford'la öne geçti. Bu golden 10 dakika sonra ise sahneye yine Rashford çıktı ve dev mücadelede farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmanın ilk yarısı da 2-0 sona erdi.

BAILLY KENDİ KALESİNİ VURDU

İkinci yarıda konuk ekip Liverpool temposunu arttırırken, United kalesine atak üretmeye başladı. 66. dakikada ise Liverpool'un atağında sol kanattan ceza sahasına gönderilen ortaya ön direkte ters bir dokunuş yapan Bailly topu kendi ağlarına gönderdi. Bu golle farkı 1'e indiren Liverpool ataklarını sıklaştırsa da karşılaşmada başka gol olmayınca kritik mücadelenin galibi 2-1'lik skorla Manchester United oldu.

Bu sonuçla Manchester United puanını 65'e yükseltirken, Liverpool 60 puanla 3. sırada kaldı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Manchester  United  Liverpool  U  Evinden  Çıkarmadı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER