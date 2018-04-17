MANCHESTER UNİTED MENAJERİ JOSE MOURİNHO, POGBA'YI SATIŞ LİSTESİNE KOYDU
Manchester United Menajeri Jose Mourinho, beklediği katkıyı alamadığı Paul Pogba'yı sezon sonunda satacak.
Manchester United'da Paul Pogba konusu gündeme bomba gibi düştü. 2012-13 sezonundan beri ligde şampiyon olamayan ve bu sezon zirveyi ezeli rakibi Manchester City'ye kaptıran Kırmızı Şeytanlar, kritik bir karar aşamasına geldi.
Yeni sezonda mutlaka şampiyonluğu hedefleyen Manchester United'da menajer Jose Mourinho, flaş bir karar aldı.
POGBA SATIŞ LİSTESİNDE
Satılacaklar listesi oluşturan Mourinho, 2 yıl önce 105 milyon euroya Juventus'tan transfer edilen Fransız yıldız Pogba'yı da gözden çıkarmış durumda.
Martial, Darmian ve Daley Blind gibi isimlerle birlikte Pogba'nın gidişine de onay verileceği belirtildi. Mourinho'nun artık sabrının kalmadığı, beklenen yıldız katkısını alamadığı ifade edildi.
MOURINHO'NUN TAKTİĞİNE UYMUYOR
Daily Mail ve The Sun gazetelerinde yer alan haberlerde, Pogba'nın Mourinho'nun taktik sistemine uyamadığı bildirildi.
11 gün önce de Pep Guardiola, Pogba'ya olan ilgisinden bahsetmişti.
Kaynak: haberinburada
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