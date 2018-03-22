Aralık ayından bu yana sakatlığı nedeniyle Manchester United forması giyemeyen Zlatan Ibrahimovic ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İsveçli yıldız, ESPN'in ulaştığı bilgilere göre bu hafta içinde MLS takımlarından Los Angeles Galaxy'e imza atacak.

Haberde Kırmızı Şeytanlar'ın menajeri Jose Mourinho'nun da bu transfere izin verdiği kaydedildi.

36 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu, geçtiğimiz haftalarda da Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda İsveç forması giymek istediğini söylemişti.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Manchester United, Zlatan Ibrahimovic'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. İsveçli yıldız, United formasıyla 53 maça çıkarken 29 gol kaydetti.

Kaynak: haberinburada