MANCHESTER UNİTED'DAN LİONEL MESSİ KARARI!
İngiltere'nin önemli kulüplerinden Mancherster United, Barcelona'da forma giyen Arjantinli Lionel Messi'yi genç yeteneklerine örnek gösterme kararı aldı.
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, altyapısında yetişen gençlere Lionel Messi ile bir mesaj verdi.
Manchester United'da altyapı sorumluların aldığı karar neticesinde, kulüp akademisinin soyunma odalarına Barcelona'da forma giyen Arjantinli dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi'nin fotoğrafı asıldı.
MESSI'NİN KRAMPONLARINI SİLERKEN FOTOĞRAFI GÖSTERİLDİ
2014 yılında Arjantin'in Hırvatistan ile İngiltere ile oynadığı hazırlık maçı öncesinde Lionel Messi'nin kendi kramponlarını temizlediği anın fotoğrafı, Manchester United'ın yetişen genç isimlere örnek olması için soyunma odalarına asıldı. Messi'nin bu fotoğrafıyla genç yeteneklere ne kadar büyük bir futbolcu olsalar bile egolu insanlar olmamaları mesajı verildi ve bunu sık sık hatırlamaları sağlandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ege'de Sular Isınıyor! Orgeneral Akar'dan Yunanistan'a Sert Uyarı
- Fetö'cü Diyerek Şantaj Yapıyordu! Firari Televizyon Sahibi Yakalandı
- Karadeniz'de Korkutan Tablo! Sayı 11 Günde 37'ye Ulaştı
- Helikopter Kriziyle İlgili Yunanistan'dan İlk Açıklama: Önemsemiyoruz
- Oğlunu Bıçaklayarak Öldürmüştü! Mahkemede 'kötü Baba Değilim' Dedi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar