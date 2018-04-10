İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, altyapısında yetişen gençlere Lionel Messi ile bir mesaj verdi.

Manchester United'da altyapı sorumluların aldığı karar neticesinde, kulüp akademisinin soyunma odalarına Barcelona'da forma giyen Arjantinli dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi'nin fotoğrafı asıldı.

MESSI'NİN KRAMPONLARINI SİLERKEN FOTOĞRAFI GÖSTERİLDİ

2014 yılında Arjantin'in Hırvatistan ile İngiltere ile oynadığı hazırlık maçı öncesinde Lionel Messi'nin kendi kramponlarını temizlediği anın fotoğrafı, Manchester United'ın yetişen genç isimlere örnek olması için soyunma odalarına asıldı. Messi'nin bu fotoğrafıyla genç yeteneklere ne kadar büyük bir futbolcu olsalar bile egolu insanlar olmamaları mesajı verildi ve bunu sık sık hatırlamaları sağlandı.

Kaynak: haberinburada