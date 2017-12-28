Manchester United'ın Juventus'a Arjantinli yıldız Paulo Dybala için 80 milyon euro bonservis ücreti ve takasta Henrikh Mkhitaryan'ı önereceği ortaya çıktı.

Manchester United, transfer dönemine hızlı girmeyi planlıyor! İngiltere Premier Ligi'nde Manchester City'nin arkasında 2. sırada bulunan Jose Mourinho'nun ekibi, Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala için çılgın bir teklife hazırlanıyor.

İngiliz basınının iddiasına göre Manchester United, Dybala için Juventus'a 80 milyon Euro ve Henrikh Mkhitaryan'ı teklif edecek.

OCAK AYINDA RESMİ TEKLİF YAPILACAK

Juventus'un Dybala için en az 100 milyon Euro talep ettiği belirtilirken, United'ın devre arası transfer sezonunun açılmasıyla birlikte resmi teklifte bulunacağı kaydedildi.

Jose Mourinho'nun gözden çıkardığı Henrikh Mkhitaryan ile Serie A'nın bir başka takımı Inter'in de ciddi şekilde ilgilendiği iddia ediliyordu.Kaynak: Sporx

Kaynak: haberinburada