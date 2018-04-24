Rusya Premier Lig'inde oynanan ve 3-3 beraberlikle sona eren Arsenal Tula-Zenit maçında ilginç bir hikaye ortaya çıktı.

Zenit Teknik Direktörü Mancini'nin takımda istemeyip ocak ayında Arsenal Tula'ya kiraladığı Artem Dzyuba'nın karşılaşmada oynayabilmesi için sözleşmesindeki özel maddeye göre 160 bin dolar ödeme yapılması gerekiyordu. Rus futbolcu bu paranın yarısını cebinden ödedi ve bonservisini elinde bulunduran Zenit'e karşı forma giydi.

GOL SEVİNCİNİ MANCINI'NİN ÖNÜNDE YAŞADI

Maçta 1 gol 1 asistle oynayan Dzyuba için "Mancini'den intikamını aldı" yorumları yapıldı. 29 yaşındaki oyuncu attığı golden sonra sevincini Mancini'nin önünde yaşadı.

Dzyuba'nın 88. dakikada attığı gol, Zenit'in Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefine büyük bir darbe vurdu.

MANCINI: ONU GÖNDERDİĞİM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM

Zenit Teknik Direktörü Mancini maç sonu yaptığı açıklamada, Dzyuba'yı takımdan gönderdiği için pişmanlık hissetmediğini ifade ederken "Arsenal için ortaya koyduğu performanstan memnunum" dedi.

Kaynak: haberinburada