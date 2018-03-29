MANDALİNALARI BEĞENMEDİĞİ İÇİN 2 PAZARCIYI VURAN POLİS: PİŞMANIM
Bursa'da emekli polis aldığı mandalinayı beğenmeyince iki pazarcıyı silahla vurdu. Hakkında, 'adam öldürmeye tam teşebbüs' suçundan müebbet hapis istenen polis, pişman olduğunu söyledi.
Bursa'da aldığı mandalinayı beğenmeyince çıkan tartışmada pazarcılar Ömer Dönmez (36) ve Nuri Mutlu'yu (42), silahla vuran ve hakkında, 'adam öldürmeye tam teşebbüs' suçundan müebbet hapis istemi ile dava açılan emekli polis, pişman olduğunu söyledi. Duruşmaya koltuk değneği ile gelen mağdurlar Nuri Mutlu ile Ömer Dönmez sanığın cezalandırılmasını istediler.
"PİŞMANIM"
Bursa'da aldığı mandalinayı beğenmeyince çıkan tartışmada pazarcılar Ömer Dönmez ve Nuri Mutlu'yu, silahla vurduğu gerekçesi ile tutuklu bulunan emekli polis memuru Gürkan Erol, hakim önüne çıktı. Hakkında, 'adam öldürmeye tam teşebbüs' suçundan müebbet, 'kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olmak' suçundan da 3 yıl hapis cezası istenen Erol, "Beni dövmeye kalktılar. Sopa ile vurmaya başladılar. Kendimi korumak için silahımı çıkarmıştım. Pişmanım. Kendilerinden özür diliyorum" dedi.
"BELİNDEKİ SİLAHA MI GÜVENİYORSUN"
Bursa 5'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına başlanan ve olay günü Gökdere Pazaryeri'ne alışveriş yapmaya gittiğini belirten Gürkan Erol, "Balık almıştım. Bir başka tezgahta gördüğüm mandalinadan almak istediğimi pazarcıya söyledim. "Ön taraftaki mandalinalardan verir misin" dedim. "Veremem" deyince, ayrıldığım sırada "arkamdan niye sırıtıyorsun" dedi. Küfür etti. Ben de "neden küfür ediyorsun, emekli polisim" dedim. 'Belindeki silaha mı güveniyorsun, 20 kişiyi toplar, seni Gökdere'ye atarız' dedi.
"ÜZERİMDE 28 MERMİ VARDI, BEŞ TANESİNİ KULLANDIM"
Adının Ömer olduğunu öğrendiğim kişi tezgahın üzerinden yanıma atladı. Üzerime doğru geldi. Ömer Dönmez, sopa ile kafama vurmaya başladı. Nuri de bıçakla üzerime yürüdü. Silahımı çıkarıp havaya doğru ateş etmek isterken, elimden tutunca patladı. Ömer o sırada vurulunca yere düştü. Bu sırada Nuri de montumun kolundan tuttu. "Bende panik atak var" dedim. Üzerime gelince, da aldığım darbeler sonucunda ona da ateş etmişim. Üzerimde 28 mermi vardı. Beş tanesini kullandım. Olaydan dolayı pişmanım, kendilerinden ve ailelerinden özür diliyorum" dedi.
MAĞDURLAR ŞİKAYETÇİ
Sanığın olay günü tezgahın ön tarafında bulunan dizili mandalinalardan almaya çalıştığı sırada bazı mandalinaların döküldüğünü söyleyen Ömer Dönmez, "Düşen mandalinaları toplamak için tezgahın arkasından tahta parçasını atlamak için kullanarak ön tarafa geçtim. O sırada yerden mandalinaları toplarken silah çekti. Kendisini polise benzetemediğim için kuru sıkı zannettim. Silahla ateş etmeye başladı. Kurşunlar göğsüme isabet etti. 30 gün hastanede yattım. Nuri de çoluk çocuğu var, "yapma" diye yalvarmaya başladı. Sanık, 'bende panik atak var' dedi. Kendisine küfür etmedim. Sopa ile de vurmadım. Şikayetçiyim" dedi.
"BAĞIŞLA BİZİ DİYE YALVARDIM"
Olay günü tezgahta bulunduğunu belirten Nuri Mutlu ise, "Ben Ömer ile sanığın arkadaş olduğunu zannediyordum. İkisinin arasında ağız dalaşı oldu. Tahta ile tezgahın üzerinden atlayıp ön tarafa geçen Ömer, yere düşen mandalinaları toplamaya başladı. Sanık silahını çıkarıp ateş etti. Ben araya girdim. Elimde bıçak yoktu. Yere düşen Ömer'e yardım ederken, arkadan benim bacaklarıma ateş etti. Diz üstü yere düştüm. Bağışla bizi diye yalvardım. Etraftaki insanlara silah doğrultarak 'bende panik atak var' dedi. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum" dedi.
DURUŞMA ERTELENDİ
Duruşma, eksik evrakların tamamlanması ve sanığın tutukluluk halin devamına karar verilerek ileri bir tarihe ertelendi.
Kaynak: haberinburada
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