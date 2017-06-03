MANİLA'DA ÖLÜ SAYISI 36'YA YÜKSELDİ
Filipinler'in başkenti Manila'da önceki gece otel ve kumarhanelerin bulunduğu lüks tesisi basan ve ağır silahla etrafa ateş açan saldırganın intihar ettiği bildiriliyor.
Yetkililer, olayla ilgili iki kişinin daha arandığını belirtiyor. Masaların alev almasıyla başlayan yangın nedeniyle hayatını kayberenlerin sayısı 36'ya yükseldi. Kurbanların büyük bölümünün, zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirtildi.
kaynak:milliyet
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