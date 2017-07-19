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Manisa'da 4 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi

MANİSA'DA 4 ŞİDDETİNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tarih : 19 Temmuz 2017, 09:20
Puan Ver : Manisa'da 4 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi(8/10)4

Manisa'da saat 07.42' de merkez üssü Saruhanlı ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

ÇEVREDE DE HİSSEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi, ön değerlendirme sonuçlarına dayanarak depremin saat 07.42'de meydana geldiğini açıkladı. Saruhanlı'da yerin 8.87 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem çevrede hissedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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