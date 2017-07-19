MANİSA'DA 4 ŞİDDETİNDE DEPREM MEYDANA GELDİ
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Manisa'da saat 07.42' de merkez üssü Saruhanlı ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
ÇEVREDE DE HİSSEDİLDİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi, ön değerlendirme sonuçlarına dayanarak depremin saat 07.42'de meydana geldiğini açıkladı. Saruhanlı'da yerin 8.87 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem çevrede hissedildi.
Kaynak: haberinburada
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