

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Deprem Bilgilendirme Servisi, ön değerlendirme sonuçlarna dayanarak depremin saat 08.32'de kaydedildiğini açıkladı. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan sarsıntıyı hissedenler kısa süreli paniğe kapıldı. Deprem ilk tespitlere göre hasara yol açmadı.















kaynak:milliyet