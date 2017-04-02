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MANİSA'DA DEPREM MEYDANA GELDİ !


MANİSA'DA DEPREM MEYDANA GELDİ !
Tarih : 02 Nisan 2017, 13:48
Puan Ver : Manisa'da Deprem Meydana Geldi !(9/10)11


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Deprem Bilgilendirme Servisi, ön değerlendirme sonuçlarna dayanarak depremin saat 08.32'de kaydedildiğini açıkladı. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan sarsıntıyı hissedenler kısa süreli paniğe kapıldı. Deprem ilk tespitlere göre hasara yol açmadı.



 



 



 



kaynak:milliyet








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