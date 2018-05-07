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Manisa'da Dünyanın En Güçlü Böceği Bulundu!
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Manisa'da dünyanın en güçlü böceği bulundu!

MANİSA'DA DÜNYANIN EN GÜÇLÜ BÖCEĞİ BULUNDU!

Manisa'nın genç kadın, evinin bahçesinde dünyanın en güçlü böceği olarak bilinen ve nadir bir tür olan erkek gergedan böceği buldu.

Tarih : 07 Mayıs 2018, 21:50
Puan Ver : Manisa'da Dünyanın En Güçlü Böceği Bulundu!(8/10)4

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ev kadını Selma Yurga (32) evinin bahçesinde dünyanın en güçlü böceği olarak bilinen ve nadir bir tür olan erkek gergedan böceği (oryctes nasicornis) buldu. Bir haftadır böceği evinde kavanoz içinde besleyen Yurga, böceği Orman İşletme Şefliği'ne teslim etmek istediği söyledi.

KENDİ AĞIRLIĞININ 850 KATINI KALDIRABİLİYOR

Ev kadını Selma Yurga, geçen 30 Nisan'da, Mustafa Kemal Mahallesi, Milli Sokak'taki evlerinin bahçesinde, bir gergedan böceği buldu. Özen, başının üstündeki boynuza benzeyen çıkıntı nedeniyle gergedan böceği olarak bilinen ve kendi ağırlığının 850 katını kaldırabildiği için dünyanın en güçlü böceği olan bu nadir türü koruma altına aldı. Kabuğunda bulunan keratin maddesinin kimya, kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılması nedeniyle değerli olan gergedan böceğini bir kavanozun içine koyup, sinek ve yapraklarla beslemeye başladı.

"EVDE BESLEMENİN YASAK OLDUĞUNU ÖĞRENDİK"

Gergedan böceğini ender rastlanan bir tür olması nedeniyle Turgutlu Orman İşletme Şefliği'ne teslim etmek istediğini belirten Yurga, "Görüştüğümüz bir veteriner de bize aynı tavsiyede bulundu. Orman İşletme Şefliği'ni aradığımızda, bu böceğin evlerde beslenmesinin yasak olduğunu öğrendik. Bize gergedan böceğini muhafaza etmemizi gelip alacaklarını ormanda doğal ortamına salacaklarını söylediler. Kayınbiraderim Masum Yurga, böceği Orman İşletme Şefliği'nden gelen görevlilere teslim edecek" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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