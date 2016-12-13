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manisa'da hdp il binasına polis baskını

MANİSA'DA HDP İL BİNASINA POLİS BASKINI

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince HDP Manisa İl Başkanlığı binasında arama başladı.

Tarih : 13 Aralık 2016, 11:06
Puan Ver : Manisa'da Hdp İl Binasına Polis Baskını(7/10)5


PKK/KCK terör örgütü adına gerçekleştirilen eylem ve faaliyetleri organize ettikleri tespit edilen, aralarında HDP Manisa İl Başkanı Ahmet Ertaş ve HDP Salihli İlçe Başkanı Abdulkadir Murg'un da bulunduğu 4 şahsın gözaltına alınmasının ardından HDP il binasında polis araması başladı.

ÖRGÜTE AİT BELGE ARANIYOR



Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen PKK/KCK operasyonları kapsamında HDP il binasında örgüte ait bilgi ve belge aranıyor.



Öte yandan, HDP il binası yakınlarına tedbir amaçlı TOMA ve çevik kuvvet ekipleri hazır bekletiliyor.



  



kaynak:ensonhaber.








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