MANİSA'DA NE ŞİŞ YANDI NE KEBAP
Süper Ligde 14. haftanın açılış maçında Teleset Mobilya Akhisarspor ile Evkur Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılama 0-0 beraberlikle tamamlandı.
Maçın 14. dakikadasında sağ kanattan kazanılan köşe atışını kullanan Aytaç Kara'nın ortasında, ceza alanı içinde Adem Büyük'ün kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı. 31. dakikada sol kanattan Aytaç Kara'nın kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde topa iyi yükselen Mina'nın kafa vuruşunda, kaleci Lukac topu kornere gönderdi.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle sona erdi.
LUKAC KALESİNDE DEVLEŞTİ
Evkur Yeni Malatyaspor 59. dakikada net bir pozisyondan yararlanamadı. Orta sahadan atılan uzun pasla topla buluşan Michael Pereira'nın ceza alanında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda Milan Lukac güçlükle topu kornere çeldi. Kalan dakikalarda iki takımda skoru değiştirecek golü bulamayınca karşılaşma golsüz beraberlikle tamamlandı.
Üst üstte dört maçtır gol atamayan iki takımdan Teleset Mobilya Akhisarspor puanını 19'a, Evkur Yeni Malatyaspor'da 16'ya yükseltti.
Kaynak: haberinburada
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