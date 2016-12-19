MANİSA'DA TERÖR OPERASYONU: 8 GÖZALTI
Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik merkez ile ilçelerde operasyon düzenledi.
Operasyonda, HDP Şehzadeler, Alaşehir, Akhisar, Gölmarmara, Sarıgöl ilçe başkanlarının da bulunduğu 8 zanlı "terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
kaynak:yenişafak
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