

Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik merkez ile ilçelerde operasyon düzenledi.







Operasyonda, HDP Şehzadeler, Alaşehir, Akhisar, Gölmarmara, Sarıgöl ilçe başkanlarının da bulunduğu 8 zanlı "terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından gözaltına alındı.







Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.







kaynak:yenişafak