MANİSA'DA ZORLU MAÇ BAŞLADI
Spor Toto Süper Ligde Beşiktaş, deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'la karşılaşıyor. 20.00'de başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligde 29. haftanın açılış maçında Teleset Mobilya Akhisarspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Spor Toto Akhisar Stadında saat 20.00'de başlayan maçı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor.
Süper Lig'de 29. hafta maçları öncesi 56 puanlı Beşiktaş üçüncü, 34 puanlı Teleset Mobilya Akhisarspor ise averajla 11. sırada bulunuyor.
CANLI ANLATIM
1' Mücadele başladı! İki takıma da başarılar...
İLK 11'LER
TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR:
Lukac, Caner, Aykut, Mustafa Yumlu, Ömer, Sissoko, Serginho, Eray, Kadir, Larsson, Seleznov.
BEŞİKTAŞ:
Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo.
Kaynak: haberinburada
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