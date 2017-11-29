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Manisaspor'a ikinci 9-0 şoku

MANİSASPOR'A İKİNCİ 9-0 ŞOKU

Türkiye Kupasında Beşiktaş'a 9-0 kaybeden Manisaspor'un 2 sezon önce Trabzonspor'a aynı skorla mağlup olduğu ortaya çıktı.

Tarih : 29 Kasım 2017, 18:30
Puan Ver : Manisaspor'a İkinci 9-0 Şoku(5/10)1

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında Vodafone Park'ta Beşiktaş'a 9-0 yenilen Grandmedical Manisaspor büyük şok yaşarken, siyah-beyazlılar ikinci kez kupada bu skoru aldı.

Manisaspor, 2014-2015 sezonunda Türkiye Kupası B Grubu'nda bir diğer Süper Lig temsilcisi Trabzonspor'a deplasmanda yine 9-0'lık skorla boyun eğdi. Teknik direktör Taner Taşkın döneminde tarihinin en ağır yenilgisini alan Ege ekibi, 2 sezon sonra yine kalesinde 9 gol gördü. Manisaspor'un orta sahada görev yapan oyuncusu Metin Yüksel ise iki maçta da forma giydi. Hem Trabzonspor hem de Beşiktaş müsabakalarına 11'de çıkan Metin, tarihi yenilgilerin ikisine de şahit oldu.

FUTBOLCULAR YIKILDI

Beşiktaş karşısında beklenmedik bir mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlı futbolcular 90 dakika sonunda adeta yıkıldı. Özellikle hatalı goller yiyen kaleci Emrullah Şalk, bitiş düdüğü çaldığı anda göz yaşlarını tutamadı. Hüngür hüngür ağlayan 30 yaşındaki file bekçisini Beşiktaşlı futbolculardan kaleci Tolga, Negredo ve Mustafa Pektemek teselli etti. Vodafone Park'a gelen Manisasporlu taraftarlar ise deneyimli eldiveni protesto etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Manisaspor  A  İkinci  9-0  Şoku    haber

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