MANU, WEST BROMWİCH'İ 2 GOLLE GEÇTİ
İngiltere Liginde zirve mücadelesi veren Manchester United, deplasmanda West Bromwich Albion'ı 2-1 mağlup etti.
İngiltere'de ligin 18. haftasında West Bromwich Albion ile Manchester United karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Manchester United, 27. dakikada Romelu Lukaku ve 35. dakikada Jesse Lingard'ın golleriyle soyunma odasına 2-0 önde gitti.
BARRY'NİN ATTIĞI GOL YETMEDİ
İkinci yarıda ev sahibi West Bromwich Albion 77. dakikada Gareth Barry'nin attığı golle farkı bire indirse de Manchester United müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.
Manchester United puanını 41'e çıkardı ve lider Mancester City'nin 11 puan gerisinde ikinci sıradaki yerini korudu. West Bromwich Albion ise 14 puanda kaldı.
Kaynak: haberinburada
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