Manu'nun Efsanesi Sir Alex Ferguson Hastaneye Kaldırıldı!
Gazze'de Büyük Patlama: 5 Filistinli Hayatını Kaybetti!
Kakava Ateş Yükseldi, Romanlar Dansıyla Büyüledi
Rusya'da Avm Yangını: 200 Kişi Tahliye Edildi
Galatasaray Yarı Finalde Veda Etti!
Taraftar Tribünde Ağladı, Efsane Takım Küme Düştü
Zürafa Ünlü Yönetmeni 5 Metre Fırlatıp Öldürdü!
'münafıklar Çetesi' Deyip, Oynan Oyuna Karşı Seçmeni Uyardı!
Trabzonspor Paramparça: 5-2
Konya Deplasmanda Altın Buldu!
Putin İsyanı! Muhalifler Moskova'da Sokaklara Döküldü
Ak Parti'den Chp'lileri Kızdıracak Yorum: Kılıçdaroğlu Oy Vermeyecek!
Süper Lig İçin Son Play-Off Biletini Nobre Getirdi
Bu Yazıyla Tehdit Edilmişti, Şikayetini Geri Çekti! 2 Şüpheli Serbest
Bahçeli'den Akşener'in Restine Rest: Kargoyla Gönder!
Valilik Uyardı! Ankara'nın Ardından Batman Da Sele Teslim Oldu
Vakıfbank Şampiyonlar Liginde Finalde
Bir Zamanlar Ünlü Olmanın Tek Adresiydi, Şimdilerde Sinek Avlıyor!
Hindistan'da Toplu Tecavüze Uğrayan Genç Kızı Öldürerek Yaktılar
Pasifik'in Cenneti Hawaii, 2 Gündür Cehennemi Yaşıyor! Önce Deprem Oldu, Sonra Volkan Patladı

ManU'nun efsanesi Sir Alex Ferguson hastaneye kaldırıldı!

MANU'NUN EFSANESİ SİR ALEX FERGUSON HASTANEYE KALDIRILDI!

Manchester United'in efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson, beyin kanaması geçirdiği için hastaneye kaldırıldı.

Tarih : 05 Mayıs 2018, 23:30
Puan Ver : Manu'nun Efsanesi Sir Alex Ferguson Hastaneye Kaldırıldı!(7/10)3

Manchester United'ın eski teknik direktörü, İngiliz futbolunun efsane menajeri Sir Alex Ferguson'ın beyin kanaması geçirdiği için hastaneye kaldırıldı. Ferguson'ın durumunun ciddi olduğu, ameliyata alınacağı söyleniyor.

MANU'YU EN UZUN SÜRE ÇALIŞTIRAN TEKNİK DİREKTÖR OLDU

​Ferguson 27 yıl menajerliğini yaptığı Manchester United'ı en uzun süre çalıştıran teknik direktör oldu.

Sosyal medyada sadece Kırmızı Şeytanlar'ın taraftarları değil, tüm dünyadan futbolseverler İskoç asıllı İngiliz futbol efsanesi için acil şifalar dileyen mesajlar yağdırıyor.

"İLK OPERASYON BAŞARILI GEÇTİ"

Manchester United'dan ilk açıklama geldi:

Alex Ferguson hastaneye kaldırıldı ve ilk operasyon başarılı geçti. Ancak durumu hala ciddiyetini koruduğu için yoğun bakımda.

13 İNGİLTERE LİGİ ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Ülkesi İskoçya'da teknik adamlık kariyerinin ardından 1986 yılında Manchester United'ın başına geçen Alex Ferguson, İngiliz ekibiyle 2013 yılına kadar 13 Premier Lig şampiyonluğu, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Manu  Nun  Efsanesi  Sir  Alex  Ferguson  Hastaneye  Kaldırıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER