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Maradona: Messi'nin Bir Şey Kanıtlamak Zorunda Değil

MARADONA: MESSİ'NİN BİR ŞEY KANITLAMAK ZORUNDA DEĞİL

Arjantin ile Dünya Kupası zaferi yaşayamadığı için eleştirilerin hedefi olan Messi'ye, Maradona destek çıktı. Maradona, "Messi futboluna baksın, bir şey kanıtlamasına gerek yok" dedi.

Tarih : 22 Mart 2018, 18:30
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Arjantin ve dünya futbolunun efsanesi Diego Maradona, Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'nin kendisini kanıtlamak için Dünya Kupası'nı kazanmak zorunda olmadığını dile getirdi.

5 kez Ballon d'Or ödülünü kazanan ve sayısız başarıya imza atan Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi, Dünya Kupası kazanamadığı için eleştirilerin hedefi oluyor.

"MESSI FUTBOLUNA BAKSIN"

2014 Dünya Kupası'nda finalde Almanya'ya kaybeden Arjantin'in efsanesi Maradona, 30 yaşındaki futbolcunun herhangi bir şeyi kanıtlamak zorunda olmadığını ve Messi'nin futboluna bakması gerektiğini ifade etti.

Katıldığı bir etkinlikte konuşan Maradona, "Messi'ye oyunda kalmasını ve futboldan keyif almasını tavsiye ediyorum. Hiçbir şey göstermek zorunda değil. Sahadaki futboldan keyif almaya devam etmeli" dedi.

Arjantin'in 1986 yılında yaşadığı Dünya Kupası zaferinin başrolündeki Maradona, "Sol ayaklı ve futbolu seviyor. 57 yaşındayım ve sadece futbol oynayarak hayatta kaldım. Bana bak… Ölüyüm. Ama hala topu tekmelemek istiyorum ve sanırım çok benzer yanlarımız var" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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