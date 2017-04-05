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maradona, pes 2017 yüzüden konami'ye dava açıyor!

MARADONA, PES 2017 YÜZÜDEN KONAMİ'YE DAVA AÇIYOR!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen Diego Maradona, PES 2017 yüzünden Konami'ye tazminat davası açmaya hazırlanıyor. İşte detaylar.

Tarih : 05 Nisan 2017, 10:02
Puan Ver : Maradona, Pes 2017 Yüzüden Konami'ye Dava Açıyor!(6/10)7


Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen Diego Maradona, PES 2017 yüzünden Konami'ye tazminat davası açmaya hazırlanıyor. İşte detaylar.



Son yıllarda oyun yapımcılarına açılan davaların sayısında önemli bir artış yaşanıyor. Bu durumun temel nedeni ise, yapımcıların gerçek yaşamdaki bazı kişilerin iznine baş vurmadan, onları oyunlarda bir şekilde kullanmaları. Yani kısacası telif hakkı ihlali.



Bu durumun son örneği ise geçtiğimiz gün Arjantin'de yaşandı. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olan Diego Maradona, PES 2017'de kendisinden izin alınmadan gençlik zamanlarına ait bir profilin kullanıldığı iddiasıyla dava açmaya hazırlandığını belirtti.



Maradonakonu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Dün Japon oyun şirketi Konami'nin PES 2017oyunu için benim resmimi kullandığını duydum. Avukatım Matias Morlakonu ile ilgili yasal işlemleri başlatacak. Umarım bu durum bir yanlış anlaşılmadan ibarettir” dedi. Maradona'nın avukatı olan Morla ise; “Konami,Maradona ismini ve profilini bizden izinsiz bir şekilde kullandı. HerşeyimizleKonami'ye karşı harekete geçeceğiz” dedi.



Bilindiği üzere Konami, lisans konusunda en çok sıkıntı çeken firmaların başında geliyor. Japon oyun yapımcısı birçok oyuncu ve ligin lisansını alamadığı için, uydurma isimler ve uydurma takım adları ile farklı lig isimleri kullanıyor. Emekliliği gelen futbolculara ise efsane liglerde yer veriyor. Sadece Maradona değil. Pele, Hagi, Zidane gibi bir çok efsane isimPES 2017ve serinin önceki oyunlarında yer alıyor. Eğer bu dava Maradona'nın lehine sonuçlanırsa, Konami'nin başı bu işten ötürü çok ağrıyabilir. Zira diğer emekli oyuncuların da Konami'ye dava açmaları an meselesi.



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