MARATON BAŞLADI! İŞTE ADIM ADIM SEÇİM SÜRECİ
AK Parti ve MHP'nin, seçimin 24 Haziran 2018'de yapılmasına ilişkin ortak önergesi, TBMM'de kabul edildikten sonra, cumhurbaşkanının onayına sunulmaksızın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
AA muhabirinin derlemelerine göre, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 21 Ocak 2017 tarihinde TBMM Genel Kurulunda, 16 Nisan 2017'de de halk oylamasında kabul edilmişti.
Anayasa değişikliğine göre, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi 3 Kasım 2019'da birlikte yapılacaktı. Ancak, AK Parti ve MHP'nin TBMM Başkanlığına sunduğu ortak seçim önergesine göre, seçim 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak.
ANAYASA KOMİSYONU'NDAN GEÇTİ, SIRA MECLİS'TE
AK Parti Grup Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, MHP Grup Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli ile iki parti grup başkanvekillerinin imzasını taşıyan önerge, önce Anayasa Komisyonunda görüşüldü ve Erken seçim önergesi Anayasa Komisyonu'nda oybirliği ile kabul edildi.TBMM Genel Kurulunda da ele alındıktan sonra, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı" haline gelecek.
CUMHURBAŞKANI ONAYINA SUNULMAYACAK
Meclis Kararı, Cumhurbaşkanının onayına sunulmayacak, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek
24 HAZİRAN'DAN SONRA YENİ BİR DÖNEM
Türkiye, 16 Nisan 2017'de halk oylamasında kabul edilen Anayasa değişikliğiyle 24 Haziran 2018 tarihinden sonra yeni bir döneme girecek.
Buna göre, yeni parlamentoda milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkacak.
SEÇİMLER 5 YILDA BİR YAPILACAK
Bundan sonra TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimleri 4 yıl yerine, 5 yılda bir aynı gün yapılacak. Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiği kesilmeyecek.
Siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini alan partiler ile en az 100 bin seçmen Cumhurbaşkanı adayı gösterebilecek. Bu hüküm, bu seçimde uygulanacak.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI VE BAKANLARI, CUMHURBAŞKANI ATAYACAK
Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek.
Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, Cumhurbaşkanı tarafından atanacak ve görevden alınacak. Bir veya daha fazla cumhurbaşkanı yardımcısı atanabilecek.
CUMHURBAŞKANI DEVLET BAŞKANI OLACAK
Cumhurbaşkanına "devlet başkanı" sıfatı getirilecek. Devletin başı olan cumhurbaşkanına, yürütme yetkisi de verilecek.
Kaynak: haberinburada
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