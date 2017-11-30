Antalya'nın Aksu ilçesi Kundu oteller bölgesinde, 2009 yılında 1,4 milyar dolar harcanarak inşa edilen ve Sharon Stone, Richard Gere, Paris Hilton, Mariah Carey, Monica Bellucci gibi yıldızların katıldığı açılışla dikkati çeken Mardan Palace Otel, 2010 yılında da dünyanın en lüks oteli seçildi. Bir süredir adı hacizlerle anılan Mardan Palace, yakın zamanda müşteri alımını bir süreliğine durdurdu.

"ELDEKİ VARLIĞIMIZ BORÇLARIN 5 KATI DAHA FAZLA"

Otelin genel müdürü Şentepe, Mardan Palace'ın borç batağında olmadığını; ancak ödemeleri gereken borçları olduğunu belirtti. Buna karşılık ellerinde bulunan mal varlığının, borçlarının 5 katı olduğunu dile getiren Şentepe, Her dönem şirketlerin belirli sıkıntıları olmuştur, bunlardan biri de SGK ödemeleridir. Bizim için de bahsi geçen konu, tamamen bunun üzerine. Bu borç karşılığında sport otelimizi (Mardan Stadı) teminat olarak göstermiştik. Aslında hacizden satışa çıkan kısım, bizim parçamız olan bir sport otel tesisidir. Mardan Palace Otel, hacizlik değil; hacizlik olan, bize bağlı olan farklı şirket" dedi.

200 PERSONEL DEVAM EDİYOR

Turizmin kaygan bir zeminde kurulu olduğunu söyleyen Şentepe, önceden ne olacağını kimsenin kestiremediğini vurguladı. Geçen sene turizmin genelindeki sıkıntılar nedeniyle birçok problemleri olduğunu anlatan Şentepe, Biz, her şeyimizi yeniden yapılandırıp, önümüze daha iyi bakarak, hareket etmeye çalışıyoruz. Birçok otelin sıkıntıları olduğu gibi bizim de var. Bu sıkıntıları aşıp, yolumuza devam edeceğiz. Oteli tadilat nedeniyle kapattık; fakat 200'e yakın personel çalışmaya devam ediyor. 2018 yılına birçok şey planladık. Görüştüğümüz bir Hint düğünü var. Otelimizin yeni yıl açılışını çok iyi bir Hint düğünü ile yapacağız. Mardan'ı eski ihtişamlı dönemine döndüreceğiz. 31 Mart'ta otelin açılışı olacak. Türkiye'de Hint düğünleri açısından baktığımızda çok ses getiren bir düğün olacak. Üzerimizdeki negatif enerjiyi, Hint düğün ile pozitife çevirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

TADİLAT NEDENİYLE KAPALI

Otelin açıldığından beri büyük bir tadilat görmediğini kaydeden Şentepe, Otel alanı çok büyük, ciddi bir tadilat masrafı gerekiyor. Havuzların bakımı, perdelerin yıpranması, kullandığımız halıların eskimesi söz konusu. Bunların yenilenmesi, yüksek maliyet; ancak şu kadar tutar diye bir şey söylemek yanlış" dedi.

"AYAKTA DURMAYA ÇALIŞAN BİR TESİSİZ"

Geçmişte, bazı işçilerin parasını ödeyemedikleri bir dönem olduğunu anlatan Şentepe, şunları söyledi:

Şu anda da sıkıntılarımız var; ama vefakar personelimiz var. Mardan'ın nasıl bir otel olduğunu bildikleri için sıkıntılı dönemimizde yanımızda olmaya devam ettiler. Bir aile ortamı ile otel yönetmeye çalışıyoruz. 200 personelimiz, çalışmaya devam ediyor. Bazı haberlerde Telman İsmailov'un aracına haciz konulduğuna yönelik şeyler paylaşıldı, bunda da yanlışlıklar var. Araç, bir kere Telman Bey'in oğlunun. Bir dönem kefalet olarak gösterilmiş. Aracın otelden çıkartılıyor olması, sansasyonel bir adım. Araç götürüldü; ama satılabilecek bir araç değil. Çünkü araç, yurt dışından gelmiş, gümrük bakanlığı'nın himayesinde görünüyor. Bu araç, bir rakam karşılığında değil; reklam karşılığında buradan götürüldü. Yakın zamanda geri dönecektir. Ayakta durmaya çalışan bir tesisiz, bunları çözmek üzereyiz. Mardan, çok büyük bir marka. Destek olsunlar. Biz, kendi ayaklarımızın üstünde durabiliriz."

HIRSIZLIK GİRİŞİ ARTMIŞ

Otele bağlı golf arazisinin demir parmaklıklarının, 6 ay önce çalınmasına rağmen bazı yayın organlarında sanki yeni çalınmış gibi gösterildiğini söyleyen Şentepe, bu haberin ardından hırsızların bu tür girişimlerini artırdığına dikkati çekti. Otelin bir güvenlik zafiyeti varmış gibi gösterildiğini savunan Şentepe, "Hem otelde hem diğer işletmelerimizde güvenlik görevlilerimiz, var. Haberin ardından burayı boş sanan bazı kişiler, hırsızlık girişiminde bulundu; fakat güvenliklerimiz, bu kişileri yakalayıp, emniyete teslim etti" dedi.

Kaynak: haberinburada