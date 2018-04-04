MARDİN'DE GÖREVDEN ALININ 2 KAYMAKAMA FETÖ'DEN GÖZALTI
Mardin'in Dargeçit ve Ömerli kaymakamları, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
FETÖ SORUŞTURMASI KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINDI
Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırılan Ömerli Belediye Başkan Vekili Kaymakam Erol Korkmaz ile Dargeçit Belediye Başkan Vekili Kaymakam Mehmet Yaşar Yeşiltaş, haklarında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
EV VE İŞ YERLERİNDE ARAMA YAPILIYOR
Polis ekipleri, Korkmaz ve Yeşiltaş'ın ev ve iş yerlerinde arama yapıyor.
Kaynak: haberinburada
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