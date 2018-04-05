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Mardin'de Hareketli Dakikalar! Özel Harekat Polisleri Nefes Kesti
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Mardin'de Hareketli Dakikalar! Özel Harekat Polisleri Nefes Kesti

MARDİN'DE HAREKETLİ DAKİKALAR! ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ NEFES KESTİ

Mardin'de özel harekat polislerinin tatbikatı nefes kesti. Tatbikatta polisler, senaryo gereği operasyon düzenledikleri mağaradaki teröristi ele geçirdi, "dur" ihtarına uymayan araçtan ateş açan teröristi etkisiz hale getirdi.

Tarih : 05 Nisan 2018, 13:30
Puan Ver : Mardin'de Hareketli Dakikalar! Özel Harekat Polisleri Nefes Kesti(6/10)2

Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünce tatbikat gerçekleştirdi. Kırsal eğitim alanında gerçekleştiren tatbikat nefes kesen anlara sahne oldu. Tatbikatta özel harekat polisleri, senaryo gereği teröristlerin bulunduğu mağaraya operasyon düzelendi. Operasyonda, "teslim ol" çağrısı yapılan bir terörist mağaradan çıkarıldı. Ardından başka teröristlerin de olabileceği şüphesiyle mağara içine bomba atıldı. Polisler, daha sonra ise, barikat kurulan ve ateş yakılan bir sokağa operasyon düzenledi.

TATBİKAT BAŞARIYLA SONA ERDİ

Eğitimli köpeğin de katıldığı operasyonda, terör örgütü üyesi polise ateş açtı. Polis, teröristi etkisiz hale getirdi. Son olarak ise, kontrol noktasında "dur" ihtarına uymayıp, ateş açan teröristle çatışmaya girildi. Çatışmada terörist etkisiz hale getirilirken, tatbikat başarıyla sona erdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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