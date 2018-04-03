MARDİN'DE İKİ İLÇENİN KAYMAKAMI GÖREVDEN ALINDI!
Son dakika... Mardin'in Ömerli ile Dargeçit ilçelerinde aynı zamanda Belediye Başkan Vekilliği görevini de yapan kaymakamlar, yürütülen bir soruşturmla kapsamında geçici olarak açığa alındı.
Mardin'in Ömerli ile Dargeçit ilçelerinde aynı zamanda Belediye Başkan Vekilliği görevini de yapan kaymakamlar, yürütülen bir soruşturmla kapsamında geçici olarak açığa alındı.
KARARI VALİ TEBLİĞ ETTİ
İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Ömerli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erol Korkmaz ile Dargeçit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Yaşar Yeşiltaş, Bakanlık emriyle geçici olarak açığa alındı. Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın kaymakamlara açığına alınma ile ilgili yazıyı tebliğ ettiği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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