Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

Mardin'de ilçe belediyesine kayyum

MARDİN'DE İLÇE BELEDİYESİNE KAYYUM

Mardin'de Kızıltepe Kaymakamı Odabaş, tutuklanan DBP'li Belediye Başkanı Ası'nın yerine Kızıltepe belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Tarih : 06 Aralık 2016, 12:28
Puan Ver : Mardin'de İlçe Belediyesine Kayyum(0/10)


Mardin'in Kızıltepe Kaymakamı Ahmet Odabaş, Kızıltepe Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.



Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında DBP'li Belediye Başkanı İsmail Ası'nın tutuklanmasının ardından Kaymakam Odabaş, İçişleri Bakanlığının onayı ile Mardin Valiliğince belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.



 



kaynak:ntv








Etiketler: Mardin  De  İlçe  Belediyesine  Kayyum    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER