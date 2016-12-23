Yolcu Beraberi Cihaza Bandrol Vergisi Sürprizi
Beşiktaş Gaziantepspor'u Tek Golle Yıktı
Audi Q8 Konsepti Ortaya Çıktı
Koş Super Mario Koş!
Zuckerberg Jarvis İle Hayallerini Gerçeğe Dönüştürüyor
Mercedes A Serisi, Sedan Model İçin Hazırlanıyor
Abd'ye Giderken Sosyal Medya Hesaplarınızı Bildirmelisiniz
Rusya Hipersonik Uçak Çalışmalarına Başladı!
Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...

mardin'de terör örgütü pkk ve hain saldırıları kınandı

MARDİN'DE TERÖR ÖRGÜTÜ PKK VE HAİN SALDIRILARI KINANDI

Mardin'de düzenlenen, "Huzur ve Kardeşlik" mitingine katılanlar ellerinde Türk bayraklarıyla terör örgütü PKK'yı protesto edildi.

Tarih : 23 Aralık 2016, 17:30
Puan Ver : Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı(6/10)3


Mardin'de düzenlenen, "Huzur ve Kardeşlik" mitingine katılanlar ellerinde Türk bayraklarıyla terör örgütü PKK'yı protesto edildi.



Farklı din, dil ve kültüre mensup vatandaşların bir arada, kardeşçe yaşadığı Mardin'de 52 dernek, vakıf, oda ve sendikanın oluşturduğu, "Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu" öncülüğünde, merkez Artuklu ilçesindeki Karayolları Parkı'nda düzenlenen mitinge soğuk havaya rağmen katılan her yaştan Türk, Kürt, Arap ve Süryani terörü protesto etti.



"Her zaman devletimizin arkasındayız"



Mitinge katılanlardan Mehmet Çetinalan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör saldırılarından duydukları üzüntüyü dile getirerek, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.



Terörü lanetlediklerini vurgulayan Çetinalan, "Hepimiz bir arada kardeşçe yaşayacağız. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Her zaman devletimizin arkasındayız." dedi.



 



kaynak:AA








Etiketler: Mardin  De  Terör  Örgütü  Pkk  Ve  Hain  Saldırıları  Kınandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER