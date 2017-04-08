MARDİN'DE TRAFİK KAZASI: 2 POLİS ÖLDÜ, 1 YARALI
MARDİN'in Mazıdağı İlçesi'nde, iki otomobilin çarpıştığı kazada, otomobillerden birinde bulunan 2 polis hayatını kaybetti, diğer aracın sürücüsü köy muhtarı yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde, Mazıdağı-Derik karayolu Şanlı Köyü yakınlarında meydana geldi. Polis memuru 30 yaşındaki Ali Rıza Yılmaz yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Ömürlü Köyü muhtarı 44 yaşındaki Bozan Delek yönetimindeki otomobille çarpıştı.
kaynak:haberler
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