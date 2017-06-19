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mardin'de trafik kazası: 4 ölü, 13 yaralı

MARDİN'DE TRAFİK KAZASI: 4 ÖLÜ, 13 YARALI

Mardin'in Midyat ilçesinde iki kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Tarih : 19 Haziran 2017, 10:22
Puan Ver : Mardin'de Trafik Kazası: 4 Ölü, 13 Yaralı(10/10)12


Alınan ilk bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayalıpınar Mahallesi  yakınlarında aynı yönde seyreden henüz sürücülerinin ismi öğrenilmeyen 47 LH 586  ve 35 HB 3927 plakalı iki kamyonet, çarpıştıktan sonra devrildi.



Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Midyat Devlet  Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Kaymakam Hüseyin Tekin, hastanede yaralıları ziyaret etti.



 



kaynak:milliyet








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