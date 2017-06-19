

Alınan ilk bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayalıpınar Mahallesi yakınlarında aynı yönde seyreden henüz sürücülerinin ismi öğrenilmeyen 47 LH 586 ve 35 HB 3927 plakalı iki kamyonet, çarpıştıktan sonra devrildi.







Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.







Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.







Kaymakam Hüseyin Tekin, hastanede yaralıları ziyaret etti.







kaynak:milliyet