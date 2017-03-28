Siyah-Beyazlılar, Aboubakar ve Demba Ba'nın geleceğinin belirsizliğini koruması üzerine forvet transferi için girişimlerini hızlandırdı.



Siyah-Beyazlılar, Aboubakar ve Demba Ba'nın geleceğinin belirsizliğini koruması üzerine forvet transferi için girişimlerini hızlandırdı.



Bu doğrultuda Mario Gomez'in menaceriyle ilk teması kuran yönetim, Wolfsburg'ta küme düşmeme mücadelesi veren yıldız isim için olumlu geri dönüş aldı, sezon sonu için sözleşti.







kaynak:sabah