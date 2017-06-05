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mario gomez süper lig'e dönüyor!

MARİO GOMEZ SÜPER LİG'E DÖNÜYOR!

Beşiktaş'ta Mario Gomez defteri kapandı; Galatasaray'da açıldı...

Tarih : 05 Haziran 2017, 11:52
Puan Ver : Mario Gomez Süper Lig'e Dönüyor!(6/10)6


Beşiktaş'ta Mario Gomez defteri kapandı; Galatasaray'da açıldı... Mayıs'ın son haftasında Alman futbolcunun Türkiye haklarını elinde bulunduran menajer Alphan Doğualp ile bir araya gelen Dursun Özbek, "Onu G.Saray'da görmek istiyorum" demişti. Doğualp o dönemde Alman oyuncunun önünde "play-out" maçlarının olduğunu sonrasında bir görüşme ayarlayabileceği cevabını vermişti.



Beşiktaş'ın şampiyonluğu garantilemesinden sonra Başkan Dursun Özbek geçen hafta Fikret Orman'ı tebrik için aradı. O sırada, Mario Gomez'in durumunu da sordu. Fikret Orman da, "Alırsan büyük iş yaparsın başkan" diyerek kendilerinin artık Gomez'le bir ilgilerinin kalmadığını söyledi.



 



kaynak:sabah








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