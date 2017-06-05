

Beşiktaş'ta Mario Gomez defteri kapandı; Galatasaray'da açıldı... Mayıs'ın son haftasında Alman futbolcunun Türkiye haklarını elinde bulunduran menajer Alphan Doğualp ile bir araya gelen Dursun Özbek, "Onu G.Saray'da görmek istiyorum" demişti. Doğualp o dönemde Alman oyuncunun önünde "play-out" maçlarının olduğunu sonrasında bir görüşme ayarlayabileceği cevabını vermişti.



Beşiktaş'ın şampiyonluğu garantilemesinden sonra Başkan Dursun Özbek geçen hafta Fikret Orman'ı tebrik için aradı. O sırada, Mario Gomez'in durumunu da sordu. Fikret Orman da, "Alırsan büyük iş yaparsın başkan" diyerek kendilerinin artık Gomez'le bir ilgilerinin kalmadığını söyledi.







kaynak:sabah