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Mario Gomez'in Dünya Kupası hayali sürüyor

MARİO GOMEZ'İN DÜNYA KUPASI HAYALİ SÜRÜYOR

Bundesliga'da Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Stuttgart'ta forma giyen Alman golcü Mario Gomez, son kez Dünya Kupasında forma giymek istediğini belirtti.

Tarih : 02 Mayıs 2018, 19:50
Puan Ver : Mario Gomez'in Dünya Kupası Hayali Sürüyor(9/10)5

Stuttgart'ın tecrübeli forveti Mario Gomez, Bild gazetesine verdiği röportajda Dünya Kupası hakkında konuştu. Beşiktaş'ın eski golcüsü, kariyerinde son kez Dünya Kupası'na gitmek istediğini belirtti.

"ESPRESSO ALIP OTURACAĞIM"

Bundesliga'da Stuttgart forması giyen Mario Gomez, Dünya Kupası hakkında konuşurken, "2018 Dünya Kupası'nda yer almayı çok istiyorum. Ama sevincimden havalara uçmuyorum. 2008,2010 ve 2012'de Milli Takım'da yer almak benim için bir zorunluluk gibiydi. 2014'ten sonra farkettim ki ben sadece ulusal bir futbolcuyum. Birkaç yıl içinde espressomu alıp bir kafede oturacağım. Bir kez daha takım ile birlikte olmak istiyorum.'" sözlerini kullandı.

"ELİMDE OLSA WAGNER'İ DÜNYA KUPASINA GÖTÜRÜRÜM"

Bayern Münih'in forveti Sandro Wagner ile Milli Takım için yarışan Gomez, "Milli Takım koçu beni 10 yıldır tanıyor. Beni en iyi yargılayacak kişi odur. Her hafta çalışıyorum, performansım da ortada. Elimde olsa Wagner'e Dünya Kupası'nda olma hakkı verirdim. Bu turnuvada bulunmanın ne demek olduğunu iyi biliyorum. Hayatın boyunca unutamayacağın anlar biriktiriyorsun."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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