MARİO MANDZUKİC, REAL MADRİD TARİHİNE GEÇTİ
Juventus'un Hırvat golcüsü Mario Mandzukic'in 76. saniyede attığı gol, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi tarihinde evinde yediği en hızlı gol oldu.
Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında konuk olduğu Real Madrid'e 76 saniyede gol attı. Hırvat yıldız Mario Mandzukic'in golü, İspanyol devi Real Madrid'in tarihine geçti. İlk maçtaki 3-0'lık galibiyetin rahatlığı ile maça başlayan Real Madrid, Mandzukic'in golüyle soğuk duş yaşadı.
Henüz 2. dakikada Real Madrid kalesine etkili gelen Juventus, kaleci Keylor Navas'ı erken avladı. Khedira'nın sağ kanattan ortasına arka direkte kafayı vuran Mandzukic, Juventus taraftarlarını coşturan golü attı. Opta verisine göre Mario Mandzukic'in 76. saniyede attığı gol, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi tarihinde evinde yediği en hızlı gol oldu
MANDZUKİC İLK YARIDA DUBLE YAPTI, YİNE TARİHE GEÇTİ
Ardından bu golle yetinmeyen Mario Mandukic, Stephan Lichtsteiner'in sağ kanattan ortasına yine arka direkte kafayı vurarak Real Madrid'e 2. golü attı. Juventus bu golün ardından soyunma odasına 2-0 üstünlükle gitti. Real Madrid'e Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk yarıda 2 gol atan ilk futbolcu Mandzukic oldu.
Kaynak: haberinburada
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