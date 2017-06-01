MARKAFONİ KAPANDI
Türkiye'de 2008 yılından beri hizmet veren moda ve alışveriş sitesi Markafoni, bugün web sitelerinde yaptıkları duyuruyla kapandıklarını açıkladı.
Sitede yayımlanan mesajda, işletmenin sürdürülebilirliğini sağlayacak oranda kârlılık sağlanamadığı belirtilirken, bu tür bir iş modeli için zorlu olan ekonomik ortamın sebep olduğuna yer verildi.
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