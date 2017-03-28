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marketlerden naylon poşet kalkacak

MARKETLERDEN NAYLON POŞET KALKACAK

TPF Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, Atık Yönetmeliği kapsamında naylon poşetlerin marketlerde ve mağazalarda 1 Ocak 2018'den itibaren yasaklanacağını belirterek, "Alışverişlerde müşterilerimizi file, bez torba kullanımına yönlendireceğiz" dedi.

Tarih : 28 Mart 2017, 13:51
Puan Ver : Marketlerden Naylon Poşet Kalkacak(10/10)12


Altunbilek, doğada çözülmesi yüzyıllar süren, hem milletin geleceğini  hem insan sağlığını tehdit eden naylon poşet kullanımının satış noktalarında  ücretli olması yönünde yasal düzenlemenin 2018'in başında hayata geçeceğini  kaydederek, bu konudaki düzenlemenin ABD ve birçok Avrupa ülkesinde başarıyla  uygulandığını vurguladı.



Türkiye'de hayata geçecek düzenleme için çalışma yapacaklarını, naylon  poşetlerin doğaya ve insan sağlığına verdiği zararları vatandaşa anlatacaklarını  aktaran Altunbilek, yerel marketler olarak müşterilerine her türlü kolaylığı  sağlayacaklarını bildirdi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Marketlerden  Naylon  Poşet  Kalkacak    haber

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