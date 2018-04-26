Liverpool'un Genç Yıldızından Olay İtiraf: Bazen Salah'ı Sevmiyorum
Samsat Depremle Sarsılmıştı! Yaşanan Büyük Panik Kamerada
İttifak Trafiği Baş Döndürüyor, Bir Görüşme Bitiyor Diğeri Başlıyor
Erdoğan'ın Dilekçesi Hazırlandı, Vekillerin İmzası Bekleniyor
Galatasaray'da Şok! Yıldız Futbolcu Derbi Öncesi Antrenmana Katılmadı
Sonunda Bunu Da Gördük! 3. Lig Maçı 300 Tl
Sevgilisini Dart Tahtasının Altına Oturtan Sarhoş Adam, Genç Kadını Gözünden Vurdu
Erdoğan Startı Kritik İlden Verecek, 55 Şehir Gezecek
Lebron, Unutulmayacak Basketin Ardından Cedi'ye Koştu
Bahçeli'den, Abdullah Gül'e Seçim Uyarısı!
Marketten Krem Çaldığı Ortaya Çıkan Başkan Rezil Oldu
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un, Güney Kore Ziyaretine Kendi Tuvaleti İle Gidiyor
Afyon Şeker Fabrikası İhalesini Kazanan Şirket Belli Oldu
Müthiş Stat 5,6 Milyar Tl'ye Satılıyor
Yunanistan'dan Skandal Karar! Firari Fetö'cüyü Serbest Bıraktılar
İttifak Trafiği! Akşener'den Sonra Kılıçdaroğlu İle Görüşecek
Hayatını Kurtaran Polise Tekme Atıp Görevliyi De Isırdı!
Müthiş Teklif Ortaya Çıktı: Tek Maç İçin 50 Milyon Dolar
Adalet Bakanlığı, 15 Bin 500 Personel Alacak
Bar Sahibinin Cesedini Parçalayıp Poşetlere Koymuşlar

Marketten krem çaldığı ortaya çıkan başkan rezil oldu

MARKETTEN KREM ÇALDIĞI ORTAYA ÇIKAN BAŞKAN REZİL OLDU

İspanya'da Madrid Özerk Yönetimi Başkanı Cristina Cifuentes, 2011'de bir mağazadan yüz kremi çaldığını gösteren video görüntülerin yayınlanması üzerine istifa etti.

Tarih : 26 Nisan 2018, 17:40
Puan Ver : Marketten Krem Çaldığı Ortaya Çıkan Başkan Rezil Oldu(8/10)4

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un en sıkı müttefiklerinden Cristina Cifuentes'un, sahte master derecesi skandalının ardından bu kez de yüz kremi çaldığı görüntüler ortaya çıktı. Madrid Özerk Yönetimi Başkanı istifa etti.

İKTİDARIN SKANDALLARI BİTMEK BİLMİYOR

İspanya'da iktidardaki sağcı Halk Partisi'nin (PP) yolsuzluk ve dolandırıcılık skandallarına bir yenisi ekledi. İspanya'nın 17 özerk bölgesinden biri olan Madrid Özerk Yönetimi'nin Başkanı Cristina Cifuentes, üniversiteden aldığı master derecesinin sahte olduğu suçlamalarının ardından hırsızlık yaptığını gösteren görüntülerinin ortaya çıkmasıyla iyice köşeye sıkıştı.

Başbakan Mariano Rajoy'un liderliğindeki PP'nin en önde gelen isimlerinden olan Cifuentes, istifa etmek zorunda kaldı. Geçen ay PP'nin iletişim sorumlularından milletvekili Pablo Casado ile Cifuentes hakkında, Kral Juan Carlos Üniversitesi'nden hiç bir derse girmeden ve tez hazırlamadan master derecesi aldıkları suçlamaları patlak vermiş, konuyla ilgili soruşturma açılmıştı.

MARKETTEN KREM ÇALMIŞ, GÜVENLİKÇİLER YAKALAMIŞ

Üzerindeki istifa baskısını savuşturmak için tüm suçun master derecesini veren üniversitede olduğunu, tartışmalı master sertifikasını reddettiğini söylemeye kadar giden Cifuentes, Başbakan Rajoy'un desteğine sahip olduğunun da altını çizdi ancak bugün OKdiario isimli haber sitesi, 2011 tarihli bir video yayımladı. Videoda kadın lider, iki paket yaşlanma karşıtı krem 'aşırdığı' dükkanda güvenlikçiler tarafından bir odaya götürülüp çantası aranırken görülüyor

"LİNÇ" YORUMU YAPTI

​Hemen basın toplantısı düzenleyen Cifuentes, videoda 7 yıl önce 'istemsizce yaptığı bir hatadan başka bir şeyin gözükmediğini' savundu. Bu yüzden 'kamuoyuna rezil edilmek istendiğini, kişiliğinin linç edildiğini' iddia eden kadın lider, "Bu, bir süredir siyasi olmaktan çıkıp kişisel hal alan bir taciz ve yıkım kampanyası. Çok net kırmızı çizgilerden bazıları çiğnendi" dedi.

GÖREVİNDEN AYRILDI

2015'ten beri yönettiği 'Madrid bölgesel hükümetinin başarılarına zarar vermemek için' görevinden ayrıldığını duyuran kadın lider, böylece bölgesel parlamentoda güvensizlik oylamasıyla gönderilmesi ve yerine solcu bir ismin seçilmesi ihtimalini şimdilik bertaraf etti. Müttefikinin yerine yine PP'den bir isim getirme şansına kavuşan Başbakan Rajoy, "Cristina Cifuentes yapması gerekeni yaptı. Bu durumda istifası zorunluluk halini almıştı" dedi.

Kaynak: Sputnik

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Marketten  Krem  Çaldığı  Ortaya  Çıkan  Başkan  Rezil  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER