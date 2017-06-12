

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Depremin merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesi... Depremin şiddeti ise 6,3



Saat 15.28' de Merkezüssü Ege Denizi'nde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere, Çanakkale, Bursa ve İzmir' de de hissedildi.



Depremin 6,96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.







kaynak:sabah