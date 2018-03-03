MARMARA'NIN İNCİSİNDE KORKUTAN YANGIN! 4 İLÇEDE İTFAİYE ALARMA GEÇTİ
Heybeliada'da yazlık olarak kullanılan ahşap binada çıkan yangın iki binaya daha sıçradı. İtfaiye tarafından kontrol altına alınan yangında 3 bina kullanılamaz hale geldi.
Heybeliada'da Refah Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan ve yazlık olarak kullanıldığı öğrenilen ahşap bir binada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, yandaki 2 binaya da sıçradı.
4 İLÇEDEN İTFAİYE EKİBİ YÖNELENDİRİLDİ
Yangına adadaki itfaiye ekipleri müdahale ederken, Büyükada, Maltepe, Kartal ve Kadıköy ilçelerinden de ekipler yönlendirildi.
SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI 2 SAAT SÜRDÜ
Bölgedeki askeri personel ve vatandaşlar da itfaiye ekiplerine destek verirken, yangın itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
3 BİNA KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yangında yaralanan kimse olmazken, 3 bina kullanılamaz hale geldi. Binaların ikisinin yazlık olarak kullanıldığı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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