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Marmara'nın incisinde korkutan yangın! 4 ilçede itfaiye alarma geçti

MARMARA'NIN İNCİSİNDE KORKUTAN YANGIN! 4 İLÇEDE İTFAİYE ALARMA GEÇTİ

Heybeliada'da yazlık olarak kullanılan ahşap binada çıkan yangın iki binaya daha sıçradı. İtfaiye tarafından kontrol altına alınan yangında 3 bina kullanılamaz hale geldi.

Tarih : 03 Mart 2018, 22:40
Puan Ver : Marmara'nın İncisinde Korkutan Yangın! 4 İlçede İtfaiye Alarma Geçti(8/10)4

Heybeliada'da Refah Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan ve yazlık olarak kullanıldığı öğrenilen ahşap bir binada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, yandaki 2 binaya da sıçradı.

4 İLÇEDEN İTFAİYE EKİBİ YÖNELENDİRİLDİ

Yangına adadaki itfaiye ekipleri müdahale ederken, Büyükada, Maltepe, Kartal ve Kadıköy ilçelerinden de ekipler yönlendirildi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI 2 SAAT SÜRDÜ

Bölgedeki askeri personel ve vatandaşlar da itfaiye ekiplerine destek verirken, yangın itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

3 BİNA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangında yaralanan kimse olmazken, 3 bina kullanılamaz hale geldi. Binaların ikisinin yazlık olarak kullanıldığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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