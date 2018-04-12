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Marmaray'da Yolcu Raylara Düşüp Öldü! Yaşanan Panik Anları Kamerada
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Marmaray'da yolcu raylara düşüp öldü! Yaşanan panik anları kamerada

MARMARAY'DA YOLCU RAYLARA DÜŞÜP ÖLDÜ! YAŞANAN PANİK ANLARI KAMERADA

Marmaray Sirkeci İstasyonunda bir yolcu raylara düşerek metro altında sıkıştı. Yolcu hayatını kaybederken istasyondaki diğer yolcuların yaşadığı panik anlarının görüntüleri ortaya çıktı.

Tarih : 12 Nisan 2018, 13:40
Puan Ver : Marmaray'da Yolcu Raylara Düşüp Öldü! Yaşanan Panik Anları Kamerada(5/10)1

Marmaray Sirkeci İstasyonunda bir yolcunun raylara düşmesi üzerine yaşanan panik anları kameraya yansıdı. Görüntülerde sağlık ve polis ekiplerinin kadını vagonun altından çıkarmaya çalıştığı görülürken olayın intihar olma ihtimali üzerinde duruluyor.

BİR YOLCU RAYLARA DÜŞÜP METRO ALTINDA SIKIŞTI

Marmaray Sirkeci İstasyonunda raylara düşen yolcu metronun altında sıkıştı. Olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edilirken seferler Kazlıçeşme yönünde durduruldu.

YOLCUNUN İNTİHAR ETTİĞİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Yetkililer, yolcunun intihar ettiği üzerinde duruyor.

VATANDAŞLARIN PANİK ANLARI KAMERADA

Ekipler vagonun altından kadını kurtarmaya çalışırken vatandaşların yaşadığı panik anları da kameraya yansıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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