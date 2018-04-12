MARMARAY'DA YOLCU RAYLARA DÜŞÜP ÖLDÜ! YAŞANAN PANİK ANLARI KAMERADA
Marmaray Sirkeci İstasyonunda bir yolcu raylara düşerek metro altında sıkıştı. Yolcu hayatını kaybederken istasyondaki diğer yolcuların yaşadığı panik anlarının görüntüleri ortaya çıktı.
Marmaray Sirkeci İstasyonunda bir yolcunun raylara düşmesi üzerine yaşanan panik anları kameraya yansıdı. Görüntülerde sağlık ve polis ekiplerinin kadını vagonun altından çıkarmaya çalıştığı görülürken olayın intihar olma ihtimali üzerinde duruluyor.
BİR YOLCU RAYLARA DÜŞÜP METRO ALTINDA SIKIŞTI
Marmaray Sirkeci İstasyonunda raylara düşen yolcu metronun altında sıkıştı. Olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edilirken seferler Kazlıçeşme yönünde durduruldu.
YOLCUNUN İNTİHAR ETTİĞİ ÜZERİNDE DURULUYOR
Yetkililer, yolcunun intihar ettiği üzerinde duruyor.
VATANDAŞLARIN PANİK ANLARI KAMERADA
Ekipler vagonun altından kadını kurtarmaya çalışırken vatandaşların yaşadığı panik anları da kameraya yansıdı.
Kaynak: haberinburada
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