MARMARAY'DAKİ İNTİHARIN GÖRÜNTÜLERİ! 18'LİK GENÇ, RAYLARA BÖYLE ATLADI
Marmaray'da dün öğle saatlerinde 18 yaşındaki genç Baha Güzeycan'ın raylara atlayarak trenin altında kaldığı anlar kameralarca saniye saniye kaydedildi.
ÖNCE SIRT ÇANTASINI ÇIKARIYOR
Marmaray'da trenin önüne atlayarak intihar eden Baha Güzeycan'ın hayatını kaybettiği anlara ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Güzeycan trenin gelmesini bekliyor. Ardından sırt çantasını çıkaran genç, soğuk kanlı bir şekilde kendini rayların üzerine bırakıyor.
NE OLMUŞTU?
Marmaray'da dün sabah saatlerinde Baha Güzeycan isimli genç rayların üzerine atlamış, trenin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetmişti.
Kaynak: haberinburada
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