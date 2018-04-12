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Marmaray'daki Ölümden Korkunç Detay: Arkadaşına Poz Verirken Atlamış
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Marmaray'daki ölümden korkunç detay: Arkadaşına poz verirken atlamış

MARMARAY'DAKİ ÖLÜMDEN KORKUNÇ DETAY: ARKADAŞINA POZ VERİRKEN ATLAMIŞ

Marmaray'da sabah saatlerinde bir genç raylara düşerek hayatını kaybetmişti. Liseli gencin, kız arkadaşına poz verirken aniden gülümseyerek sırt çantasını çıkarıp raylara atladığı ortaya çıktı.

Tarih : 12 Nisan 2018, 16:10
Puan Ver : Marmaray'daki Ölümden Korkunç Detay: Arkadaşına Poz Verirken Atlamış(7/10)3

Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda bir kişi raylara düşüp, trenin altında ezilerek hayatını kaybetti. Kazlıçeşme istikametinde bir süre durdurulan seferler normale döndü. Feci olayda hayatını kaybeden kişinin 18 yaşındaki Baha Güzeycan olduğu ortaya çıktı. Güzeycan'ın, yanında Marmaray'ı fotoğraflayan kız arkadaşına poz verirken aniden gülümseyerek sırt çantasını çıkartıp raylara atladığı ortaya çıktı.

MARMARAY'DA BİR GENÇ RAYLARA DÜŞEREK ÖLMÜŞTÜ

Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda bir kişi henüz bilinmeyen nedenle raylara düştü. İhbar üzerine istasyona polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay nedeniyle Seferler Kazlıçeşme istikametine durduruldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede raylara düştüğü belirtiler kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olayın intihar mı kaza mı olduğunu belirlemek için soruşturma başlattı.

Yapılan incelemelerin ardından üzerinden kimlik çıkmayan cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Seferler de normale döndü.

KIZ ARKADAŞINA POZ VERİRKEN GÜLÜMSEYEREK RAYLARA ATLADI

Lise öğrencisi iki arkadaş, ödev yapmak amacıyla Marmaray'a gitti. 18 yaşındaki Baha Güzeycan, yanında Marmaray'ı fotoğraflayan kız arkadaşına poz veriyordu. Aniden gülümseyerek sırt çantasını çıkartan genç çocuk, raylara atladı. Lise öğrencisi genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

"ATLARKEN BİR ŞEYLER SÖYLEDİ, HATIRLAMIYORUM"

Arkadaşının raylara atlamasıyla şoka giren genç kız, olay yerindeki polislere ilk ifadesine, Baha'nın atlarken kendisine bir şeyler söylediğini, fakat hatırlamadığını belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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