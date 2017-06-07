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MARMARİS'TE DEV UYUŞTURUCU OPERASYONU


MARMARİS'TE DEV UYUŞTURUCU OPERASYONU
Tarih : 07 Haziran 2017, 09:15
Puan Ver : Marmaris'te Dev Uyuşturucu Operasyonu(5/10)4


Türkiye tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarından birine dün Muğlanın Marmaris ilçesinde imza atıldı. Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (KOM) yapılan ihbar sonrası Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ile irtibata geçildi.



KOM ekipleri ile SAT komutanları Zodyak botlarla Marmaris açıklarında bulunan Kongo bayraklı Türk firmasına ait yük gemisine operasyon düzenledi. İki adet helikopterin de destek verdiği operasyondan SAT komandoları ismi açıklanmayan yük gemisine çıktı.



 



kaynak:sabah








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