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marmaris'te sahiller doldu

MARMARİS'TE SAHİLLER DOLDU

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler sahillere akın etti, renkli görüntüler oluştu

Tarih : 19 Haziran 2017, 10:21
Puan Ver : Marmaris'te Sahiller Doldu(9/10)10


Marmaris ilçe merkezinde, gölgede 36 derecenin üzerine çıkan sıcak hava nemle birleşince bunalttı. Deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Marmaris'te sahiller doldu. Turistik İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik sahil boyunda, plajlar renkli görüntülere sahne oldu. Sıcaktan bunalan turistlerin bazıları sandalye ile şezlonglarını denize taşıdı, kimileri şemsiye altında dinlenmeyi tercih etti. Heyecan yaşamak isteyen turistler jet-ski, banana gibi su sporları yaptı. Aileler, çocuklarıyla gün boyu denizde oyunlar oynadı. Otel havuzları ve su parkları da plajları aratmayan görüntüler oluştu.



Üniversite öğrencisi Rus Yekaterine Virov, "Marmaris'e ilk defa geldim ve hayran kaldım. Marmaris çok güzel" dedi. Ukraynalı sekreter Anya Iyubov, "Seni seviyorum Marmaris. Marmaris çok güzel" diye konuştu.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Marmaris  Te  Sahiller  Doldu    haber

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