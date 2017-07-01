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marquinhos imzayı attı!

MARQUİNHOS İMZAYI ATTI!

Ligue 1 ekibi PSG, Brezilyalı savunma oyuncusu Marquinhos'un sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı

Tarih : 01 Temmuz 2017, 12:26
Puan Ver : Marquinhos İmzayı Attı!(5/10)7


Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Brezilyalı savunma oyuncusu Marquinhos'un sözleşmesini yeniledi.



Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Marquinhos'un sözleşmesinin 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldığı bildirildi.



Tam adıyla Marcos Aoas Correa, 2013'te İtalyan ekibi Roma'dan transfer edildi. PSG'de 4 sezonda çıktığı 161 maçta 13 gol atan Marquinhos, 4 Fransa Lig Kupası, üçer Ligue 1 ve Fransa Kupası ile 2 Fransa Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Marquinhos  İmzayı  Attı    haber

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